Сын Роналду может присоединиться к академии «Реала»

Роналду-младший может присоединиться к академии «Реала», он провел тренировку с командой U16. Его отец забил 450 голов в 438 матчах за мадридцев
Сын Криштиану Роналду провел тренировку с командой «Реала» среди игроков в возрасте до 16 лет.
15-летний Криштиану Роналду-младший может присоединиться к академии мадридского клуба в обозримом будущем, пишет The Athletic. Сейчас он играет юношескую команду «Аль-Насра», а его отец выступает за основную команду саудовцев.
Роналду-старший играл за «Реал» с 2009 по 2018 год. В составе испанского клуба он провел 438 матчей во всех турнирах и забил 450 голов.
