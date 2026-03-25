ЦСКА назначил нового тренера

ЦСКА объявил о назначении нового тренера
Московский ПФК ЦСКА официально объявил о пополнении тренерского штаба главной команды. В штаб Фабио Челестини вошёл Дмитрий Игдисамов, который ранее руководил молодёжной командой армейцев.
«Дмитрий Игдисамов вошел в тренерский штаб главной команды. Сегодня он был официально представлен в новой должности. Дмитрий Игоревич работает в системе ПФК ЦСКА с 2020 года. Под его руководством молодежная команда стала чемпионом МФЛ в 2024 году, а в прошлом сезоне завоевала серебряные медали. Среди воспитанников Игдисамова — Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Матвей Лукин, Артем Бандикян, Кирилл Данилов, Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно и многие другие талантливые футболисты. ПФК ЦСКА желает Дмитрию Игоревичу и Максиму Эдуардовичу новых побед вместе с нашими командами!" — написала пресс-служба ЦСКА.
Отмечается, что новым тренером молодежной команды ЦСКА теперь станет Максим Боков.