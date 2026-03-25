Дивеев об РПЛ: «На уровень судейства внимания не обращаю. У нас хорошие игроки в чемпионате – в «Зените», «Динамо», ЦСКА. Может, нет таких скоростей, которые должны быть»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев дал комментарий относительно уровня РПЛ.

Защитник «Зенита» дал комментарий относительно уровня РПЛ
«На уровень судейства я внимания не обращаю – не могу сказать, упал ли он. А в плане чемпионата – влияет то, что мы не играем в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, не принимаем участия в квалификации чемпионата мира и так далее. Может быть, у нас нет таких скоростей, которые должны быть. Не можем понять, как играют там, в еврокубках. Но у нас хорошие игроки в чемпионате – и в «Зените», и в «Динамо», и в ЦСКА вот пришел игрок из «Спортинга». Так что в РПЛ сильные игроки», – сказал Игорь Дивеев.
