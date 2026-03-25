Таксист рассказал, что российские футболисты любят поcещать стриптиз-клубы

Таксист и блогер Евгений Медведев рассказал об основном маршруте молодых российских футболистов, которых он подвозил. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, игроки любят ездить в стриптиз клубы. Медведева также попросили раскрыть хотя бы одно имя из числа игроков, которых он подвозил.

«Неоднократно подвозил Диму Цыпченко. Смотрел мои ролики, очень позитивный парень. Сколько раз забирал Диму ночью, когда он гулял (может, по каким-то клубам) — и ни разу не видел его пьяным», — рассказал Медведев.

Цыпченко с 2020 по 2025 год выступал за самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов». В январе 26-летний нападающий перешел в московское «Торпедо», играющее в Первой лиге.