Защитник "Локомотива" оценил результаты команды

Защитник "Локомотива" Александр Сельянов прокомментировал результаты команды после возобновления сезона.

"Что касается "Локомотива" на рестарте, то мне кажется, что пока неудовлетворительно, кроме последнего матча. Потому что из кубка вылетели, одна победа, ничья и поражение — не очень, плюс две красные в трех матчах. Неудовлетворительный результат, как мне кажется", - сказал Сильянов.

После возобновления текущего сезона московский "Локомотив" одержал в чемпионате России две победы, одир раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Также "железнодорожники" вылетели весной из Кубка России, уступив в гостях самарским "Крыльям Советов" во втором этапе полуфинала Пути регионов по итогам серии пенальти (2:2, 4:5).

После 22 сыгранных туров красно-зеленые занимают третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка.