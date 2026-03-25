Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что нападающий "Зенита" Александр Соболев должен был получить вызов в сборную России.

"Вызов в сборную Соболева не за горами. Будет странно, если он продолжит так играть, а Карпин не будет его вызывать. В сборной должны играть все сильнейшие, и Соболев — один из таких", - заявил Губерниев.

После возобновления текущего сезона центрфорвард "Зенита" Александр Соболев записал на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу в 6 матчах чемпионата и Кубка России. Всего в этом сезоне 29-летний нападающий провел за сине-бело-голубых 29 игр, в которых забил 9 голов и отдал 3 голевых паса на партнеров.