Сборная Мали не сыграет с Россией основным составом

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит сообщил, что команда привезет в Россию молодой состав.

© Rusfootball

"Нам придется сыграть молодым составом – многие игроки не были доступны для этой игры по разным причинам. Не приедут Биссума, Сангаре и Айдара, Лассана Кулибали, Войо Кулибали, Нене, Туре, Траоре и еще несколько игроков основной команды", - сказал Саинтфит.

Товарищеская встреча между сборными России и Мали состоится 31 марта, в Санкт-Петербурге. Матч пройдет на стадионе "Гапром Арена" и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее, 27 марта, российская национальная команда сыграет со сборной Никарагуа. Контрольная игра пройдет в Краснодаре на "Ozon Арене", стартовый свисток запланирован на 19:30 по Москве.