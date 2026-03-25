Экс-игрок «Зенита» рассказал, сколько голов забьет Соболев до конца сезона

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ оценил игру форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в весенней части сезона РПЛ-2025/26.

После возобновления чемпионата России Соболев забил 3 мяча в 4 матчах. Два гола стали победными.

— Весной много забивает Александр Соболев. Сейчас во всем сезоне в РПЛ у него шесть голов. Как думаете, сколько он способен забить за оставшиеся восемь туров?

— Я думаю, что где-то до десяти мячей дойдет.

— Как думаете, для уровня его и уровня «Зенита» это удовлетворительный результат? Десять голов за сезон.

— Нет. Если брать, кто играл нападающих в «Зените» и сколько они мячей за сезон забивали, то десять мячей — это недостаточная цифра.