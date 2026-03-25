Колыванов: Заболотному не хочется сидеть в «Спартаке»

Российский тренер Игорь Колыванов высказался об игровом времени нападающего «Спартака» Антона Заболотного и предположил о его уходе из московского клуба.

«В «Спартаке» очень высокая конкуренция: и Угальде, и Гарсия. Ему предоставлялся шанс в начале сезона, но Заболотный крайне неудачно вышел. Как вышло, так вышло. Понятно, что он хочет играть. Наверное, сидеть в «Спартаке» ему тоже не особо хочется. Брали его не как игрока основного состава, а выйти на 20-30 минут во втором тайме. Видимо, пока не доказал главному тренеру, что достоин играть больше времени. Всей ситуации мы знать не можем. Вполне возможно, что найдёт себе команду в РПЛ из второй восьмёрки», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Заболотный провёл 15 матчей за «Спартак» во всех турнирах, не забив ни одного гола и отдав одну результативную передачу. Напомним, футболист удалился в матче с «Балтикой» (0:3) во 2-м туре РПЛ, после чего не выходил в стартовом составе красно-белых в чемпионате России.