Почетный президент РФС назвал ближайшего соперника сборной непонятным

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о команде Никарагуа — ближайшем сопернике сборной России по товарищескому матчу. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Функционер назвал соперника команды Валерия Карпина непонятным.
«Я Никарагуа в жизни никогда не видел, понятия не имею, что это за команда», — заявил Колосков.
Почетный президент РФС также высказался о мотивации футболистов сборной России перед игрой.
Матч сборной России с Никарагуа пройдет в Краснодаре 27 марта. Спустя четыре дня россияне примут в Санкт-Петербурге сборную Мали.
