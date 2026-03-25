Почетный президент РФС назвал ближайшего соперника сборной непонятным

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о команде Никарагуа — ближайшем сопернике сборной России по товарищескому матчу. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Функционер назвал соперника команды Валерия Карпина непонятным.

«Я Никарагуа в жизни никогда не видел, понятия не имею, что это за команда», — заявил Колосков.

Почетный президент РФС также высказался о мотивации футболистов сборной России перед игрой.

«Не знаю, какую Карпин найдет мотивацию. Мотивации в принципе как таковой нет, она одна — выиграть и показать хорошую игру, чтобы понравилось зрителям», — добавил Колосков.

Матч сборной России с Никарагуа пройдет в Краснодаре 27 марта. Спустя четыре дня россияне примут в Санкт-Петербурге сборную Мали.