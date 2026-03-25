Объявлено, кто исполнит гимн России перед матчем с Никарагуа

Казачий хор исполнит гимн России перед матчем с Никарагуа
Казачий хор исполнит гимн России перед товарищеским матчем российской национальной команды против сборной Никарагуа.
Об этом сообщили в пресс-службе РФС.
Матч сборных России и Никарагуа пройдет 27 марта в Краснодаре. Начало – в 19:30 по московскому времени.
