Пономарева назвали легендой отечественного спорта

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что бывшего футболиста команды Владимира Пономарева можно считать легендой для всего отечественного спорта.

В среду в Москве на Аллее спортивной славы ЦСКА прошла торжественная церемония открытия бюста заслуженного мастера спорта СССР, бывшего защитника ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимира Пономарева.

В январе 2025 года Пономарев рассказал «Матч ТВ», что президиум совета ветеранов ЦСКА выступил с инициативой открытия его бюста на Аллее спортивной славы ЦСКА на Ленинградском проспекте в Москве.

— Погода благоволит. Владимир Алексеевич является легендой нашего спорта. Нам надо ориентироваться на таких. Он и сегодня старается помочь футбольному клубу делом, — передает слова Бабаева корреспондент «Матч ТВ».

— Владимир Алексеевич, вы образец для подражания. Мы в этот прекрасный день от лица академии ЦСКА поздравляем и восхищаемся вами, — передает слова бывшего футболиста ЦСКА Олега Корнаухова корреспондент «Матч ТВ».

— Горжусь, здесь собрались ветераны, которые создавали настоящую ауру, мы этой аурой должны были делиться. Наш дорогой Володя принял участие в самом выдающимся достижении нашей сборной. Дорогой Володя, мы должны тебя беречь. Счастья, здоровья, — передает слова бывшего главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева корреспондент «Матч ТВ».

Пономарев в составе сборной СССР участвовал в чемпионате мира 1966 года, команда дошла до полуфинала турнира, а в матче за третье место уступила португальцам.