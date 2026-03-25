Игрок «Динамо» Мх считает судейство сейчас худшим за все время в РПЛ

Защитник «Динамо» Махачкала Идар Шумахов дал комментарий относительно качества судейства в Мир РПЛ в этом сезоне.

– В последнее время слишком много говорим о судействе.

Что с этим делать – не знаю. Но то, что есть вопросы – это сто процентов. Обсуждаем больше не футбол, а судейские решения. Это явная проблема, налицо.

– За все время, что вы в российском футболе, сейчас худшее судейство?

– Да, сто процентов. Даже если прошлый сезон взять, улучшений нет. Не знаешь даже, что ждать. Какие-то трактовки новые добавляются, нюансы.

Если меня когда-то позовут на судейский разбор, может, что-то и пойму. Сейчас как раз время есть, пока я восстанавливаюсь от травмы. Я бы сходил, послушал, – сказал Идар Шумахов.