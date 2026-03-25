ФИФА может столкнуться с низкой посещаемостью ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) может столкнуться с низкой посещаемостью матчей на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

В городах США, в которых пройдут игры мундиаля, цены на отели резко снизились из-за отсутствия спроса. Для мотивации фанатов на бронирование номеров отели предлагают скидки до 2 тысяч евро.

В ФИФА считают, что на матчах Катар — Швейцария в Сан-Франциско, Гаити — Шотландия и Шотландия — Марокко в Бостоне заполняемость трибун будет ниже 50%. В организации планируют приглашать на трибуны студентов колледжей, выдавая им бесплатные билеты.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Ранее сообщалось, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и участия в нем США сборная Ирана может отказаться от игры на ЧМ. Позже стало известно, что в Иране обсуждают с ФИФА возможный перенос матчей команды из США в Мексику.