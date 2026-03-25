Первый тренер Соболева высказался о 100 голах нападающего

$80.9693.92

Первый тренер Соболева о 100 голах форварда: «Даже не мог представить, что он дойдет до этой отметки. Хочется, чтобы он стал лучшим в истории, но надо смотреть реально на вещи»

Sports.ru

Александр Горбунов, первый тренер Александра Соболева, высказался о достижении форвардом «Зенита» отметки в 100 голов.

© Sports.ru
«Когда его тренировал, даже не мог представить, что он дойдет до этой отметки. Сейчас из всех барнаульских футболистов за всю историю РПЛ он забил больше всех. Я поздравил его с этим. Желаю ему увеличить количество мячей, думаю, продвинется еще вверх. У него только нет чемпионства пока, он хочет выиграть этот титул. Хочется, чтобы он стал лучшим за всю историю. Но надо смотреть реально на эти вещи», – сказал Горбунов.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости