Португальский агент оценил игру Энрике в «Зените»

Португальский агент Паулу Барбоза в в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ оценил игру вингера «Зенита» Луиса Энрике.

© ФК "Зенит"

— Луис Энрике провел в «Зените» уже больше года. За это время у него 39 матчей, 5 голов и 6 голевых передач. Как думаете, к текущему моменту для «Зенита» это успешный трансфер или нет?

— Если исходить по этим показателям, конечно, это пока не его уровень. Но я считаю, что Луис Энрике — это очень хороший нападающий, который еще находится в периоде своей адаптации. Как обычно, не всегда игроки сумеют сразу интегрироваться. Поэтому, я думаю, что надо еще чуть-чуть подождать.

— Он способен улучшить результативность?

— Я думаю, что он заиграет, потому что он большой талант. Он далеко от того, что может делать. А те, кто внимательно следили, как он играл в Бразилии — он большой талант. И он, конечно, не разучился играть в футбол.

— Он вызывается в сборную Бразилии. Как думаете, он поедет на чемпионат мира летом?

— Посмотрим, заберет ли его Анчелотти. Но они его прекрасно знают. И, наверное, видят, как он играет. Это под вопросом, но я считаю, что они могут, естественно, его пригласить, потому что Бразилии не так много на данный момент нападающих, которые.могут результативно играть. Посмотрим, как он будет играть до конца. потому что до окончания чемпионата. Хотя я с вами согласен, я с вами согласен — пока он еще не так результативно играет.