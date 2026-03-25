Экс-игрок ЦСКА назвал фаворитов в борьбе за чемпионство РПЛ

Тошич назвал двух фаворитов в борьбе за чемпионство РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

Зоран Тошич заявил, что "Зенит" и "Краснодар" разыграют чемпионство РПЛ между собой.

"От "Зенита" мы привыкли видеть постоянные победы в чемпионате. Сейчас к ним добавился "Краснодар", который стандартно борется за призовые места. Третий год подряд они стабильно показывают хороший футбол. Это две команды, которые между собой разыграют чемпионство", - сказал Тошич "Чемпионату".

На данный момент первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает "Краснодар", набрав 49 очков в 22-х матчах. Петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 48 баллами в своем активе. Тройку замыкает московский "Локомотив" (44 очка).

