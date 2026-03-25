Винисиус не стал называть сборную Бразилию одним из фаворитов ЧМ

Винисиус о ЧМ-2026: «Бразилия не фаворит, судя по результатам. С Анчелотти появилось понимание, как играть – он снимает с нас давление. Хотим вывести Бразилию обратно в лидеры»

Вингер сборной Бразилии Винисиус не стал называть команду одним из фаворитов ЧМ-2026.

На групповом этапе команда встретится со сборными Марокко, Гаити и Шотландии.

«Мы не фавориты, судя по нашим результатам. Но вес нашей футболки, значимость наших игроков... Нам нужно было сыграться, и после прихода Карло Анчелотти мы стали лучше понимать, как играть. Тренер снимает с нас большую часть давления. Мы сделаем все, чтобы снова вывести Бразилию на вершину. Мы не хотим быть фаворитами, а хотим вывести Бразилию обратно в лидеры», – сказал Винисиус.
