Агент Самошникова из "Спартака" прокомментировал состояние футболиста

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы игрока "Спартака" Ильи Самошникова, прокомментировал состояние футболиста.

"Илья в рабочем состоянии, тренируется. Надеюсь, что после паузы на сборные вернется в общую группу", - сказал Бабырь "Матч ТВ".

Илья Самошников перешел в "Спартак" из "Локомотива" в августе 2025 года. В текущем сезоне за красно-белых левый защитник провел 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.