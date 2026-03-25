Сафонов поделился эмоциями от возвращения в Краснодар на матч сборной

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о первых днях в расположении сборной России, куда был вызван на товарищеские матчи с Никарагуа и Мали 27 и 31 марта. Первая из двух встреч состоится в Краснодаре.

«Всем привет! Приехал играть за сборную в Краснодар. Живу в том самом номере, где провёл практически всю свою карьеру — очень много ностальгии! В первый день ходил и улыбался от чувства родного и близкого во всём, что видел. Вчера смог повидать семью — впервые за год пообщался с родителями вживую. Очень необычно было возвращаться в свой район города: связи не было, но она и не нужна, ведь по этим дорогам я ездил с детства. Уже в предвкушении матча. Знаю, что практически все билеты раскуплены, но я и не сомневался, что дома будет максимальная поддержка. Жду не дождусь матча и эмоций от возвращения туда, где всё начиналось. До встречи 27-го числа!» — написал Сафонов в телеграм-канале.