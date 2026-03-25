Экс-тренер «Динамо» увидел проблемы у ЦСКА

Бывший главный тренер московского "Динамо" Алексей Петрушин в интервью Vprognoze.ru заявил, что видит у столичного ЦСКА проблемы.

По его словам, конфликт главного тренера армейцев с защитником Мойзесом необходимо разрешить беседой один на один.

"Конфликт главного тренера и одного из лидеров команды навивает плохие мысли по поводу ЦСКА. Однако международная пауза должна пойти им на пользу. Есть вещи, которые надо решить разговором один на один. Только так можно решить вопросы между тренером и игроком", - заявил Петрушин.

21 марта ЦСКА в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл махачкалинское "Динамо" с результатом 3:1. Единственный гол махачкалинского клуба оформил Гамид Агаларов на 25-й минуте игры после ошибки Акинфеева.

Армейский клуб поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы национального первенства, набрав 39 очков. Такое же количество баллов у калининградской "Балтики", которая еще не играла свой матч 22-го тура.

В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи сборных, ЦСКА 4 апреля сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном", стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:00 по московскому времени.