Тренер сборной Никарагуа восхитился сборной России

Тренер сборной Никарагуа восхитился игроками сборной России

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас в интервью «Матч ТВ» заявил, что считает высоким уровень российского футбола.

По его словам, предстоящий товарищеский матч против сборной России станет для его подопечных настоящей проверкой на прочность.

«Мы знаем, что уровень российского футбола один из самых высоких в мире. Многие ваши игроки сейчас выступают в лучших европейских чемпионатах. И во многих отношениях ваша сборная сильна», — заявил Оливас.

В ближайшем матче сборная России сыграет с Никарагуа. Встреча пройдет в Краснодаре 27 марта. 31 числа в Санкт-Петербурге российские футболисты встретятся с командой Мали.

С 2022 года Россия отстранена от официальных турниров и проводит только товарищеские встречи. Россияне пропустят чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.