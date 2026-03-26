Мбаппе высказался перед товарищеским матчем Франции и Бразилии

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от товарищеской встречи с национальной командой Бразилии. Игра пройдёт сегодня, 26 марта, в 23:00 мск.

«Мы уже смотрим вперёд, к чемпионату мира, у нас есть желание быть там. Это захватывающий матч. Но есть игроки, которые не смогут принять в нём участие. Пока рано говорить об этом, но приятно быть здесь, снова быть вместе. Все в этой комнате знают историю Бразилии; это страна, которая больше всего вдохновляла футбол национальной сборной. У них пять звезд на футболках. Это всегда вызов, они будут бороться за победу. Это удовольствие, мы с нетерпением ждем игры. Мы получим уроки из этой встречи и должны выложиться на полную», – приводит слова Мбаппе RMC Sport.