Футболисты Никарагуа прибыли в Краснодар на матч со сборной России

В среду вечером игроки и тренеры футбольной сборной Никарагуа прилетели в столицу Кубани, где послезавтра встретятся в товарищеском матче с национальной командой России.

© Российская Газета

Как рассказали в воздушной гавани, гостей в международном аэропорту Краснодара имени Екатерины II встретили хлеб-солью девушки в казачьих кубанских нарядах.

После этого гости (они летели из Америки с несколькими остановками и пересадкой в аэропорту турецкого Стамбула) отправились в один из отелей, который расположен в центре города.

Завтра на стадионе "Краснодар" никарагуанские футболисты проведут предматчевую тренировку, а на 19:00 запланирована пресс-конференция для журналистов главного тренера сборной Никарагуа Отониэля Оливаса и одного из игроков.

Отметим, что на данный момент эта команда занимает 130-е место в рейтинге ФИФА.

Напомним, матч сборных России и Никарагуа начнется на арене "быков" в Краснодаре в пятницу, 27 марта, в 19:30. Ни игре ожидается около 30 тысяч зрителей.