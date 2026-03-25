Внешний вид игроков сборной Франции взорвал соцсети

Внешний вид футболистов, приехавших на сбор сборной Франции, взорвал соцсети. Многочисленные ролики опубликованы в TikTok.

Спортсмены прибыли в футбольный центр Клерфонтен, откуда они отправятся в США ради товарищеского матча с Бразилией. На кадрах заметили Килиана Мбаппе, Майкла Олисе, Райана Шерки, Ибраима Конате, Люку Шевалье, Юго Экитике и других именитых футболистов.

Пользователи сети принялись обсуждать стиль спортсменов в многочисленных комментариях, а ролики с их участием набрали десятки тысяч просмотров на платформе. «Раздали стиля», «Это похоже на показ мод», «Куда они так вырядились?» — спорили поклонники под видео.

Ранее стало известно, что врачи «Реала» лечили не то колено Мбаппе.