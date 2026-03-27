Червиченко резко высказался об игроке "Спартака"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о нападающем красно-белых. Андрей Червиченко заявил, что Антон Заболотный не является усилением для "Спартака".

© ФК "Спартак"

"У меня вопрос: почему у Заболотного должно было получиться в "Спартаке"? Это игрок явно не для "Спартака", это явно не усиление, равно как и Самошников, которого они взяли. Я изначально, когда Заболотного взяли, хохотал", - сказал Червиченко "Чемпионату".

Антон Заболотный перешел из "Химок" в московский "Спартак" в начале июля 2025 года. Всего за красно-белых нападающий провел 15 матчей и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 34-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 500 тысяч евро.