Валерий Карпин высказался о конфликте Талалаева с Челестини в матче «Балтика» — ЦСКА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о конфликте между главными тренерами «Балтики» и ЦСКА Андреем Талалаевым и Фабио Челестини в концовке матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором калининградцы одержали победу (1:0). Встреча завершилась потасовкой с участием тренерских штабов обеих команд.

«Даже то, что мы видели сейчас на матче «Балтика» — ЦСКА, например, и во всех остальных матчах — накала страстей я не вижу, что стало меньше в чемпионате России, что кто-то расслабленно выходит и не конкурирует. Прав ли Талалаев и можно ли так делать? Ну, наверное, нельзя.

Но, спровоцировав вот этот конфликт, назовём его так, возможно, эти эмоции, которые были у игроков ЦСКА в концовке матча, они ушли на этот конфликт, и в конце концов «Балтика» выиграла. Это хорошо? Нет. Но в конце концов «Балтика» выиграла? Добилась своего? Добилась.

Опять же, я не говорю, что все средства хороши и теперь надо там, не знаю, кого-то убивать, прыгать в колено и ломать соперников. Нет, я не про это. То, что это хорошо, ну, наверное, нет. Но это футбол, эмоции, опять же, я не защищаю и не нападаю ни на кого. Это эмоции. Симеоне так же себя ведёт примерно», — сказал Карпин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».