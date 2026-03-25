«Бетис» шутливо обратился к Салаху после его решения покинуть «Ливерпуль»

Испанский клуб «Бетис» в шутливой форме отреагировал на заявление нападающего Мохамеда Салаха о том, что он покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. Нападающий объявил, что текущий сезон станет последним для него в английском клубе.

В эмоциональном видео, опубликованном в социальных сетях, Салах отметил, что это первая часть моего прощания и добавил, что он никогда не представлял, насколько глубоко этот клуб, этот город, эти люди станут частью моей жизни.

«Бетис» решил принять участие в гонке за летнее подписание египтянина, опубликовав фотографию в соцсети Х, на которой Салах держит футболку клуба с его именем на спине рядом с бывшим одноклубником по «Ливерпулю» Адрианом. К изображению была добавлена подпись: «Последний танец, Мо», а также смайлик с подмигиванием и зелёное сердечко.

Несмотря на интерес «Бетиса» к Салаху, если форвард решит продолжить карьеру в Испании, то, скорее всего, он перейдёт в «Барселону» или мадридский «Реал», считают зарубежные СМИ.