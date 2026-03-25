Карпин оценил возможность участия России в отборе к ЧЕ-2028

Наставник сборной России Карпин оценил возможность участия национальной команды в отборочном турнире к чемпионату Европы 2028 года. Его слова приведены на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

«Надежда на то, что мы еще можем попасть в отбор на чемпионат Европы, есть. Надежды на то, что мы попадем в Лигу наций, уже нет. Надо жить сегодняшним днем с надеждой на ближайшее будущее. Ближайшее будущее — это отбор на Евро», — сказал Карпин.

В начале февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил против отстранения сборной России от международных соревнований.

«Это слова ни о чем. Надо быть реалистом. Реальность такая, что мы не играем. И когда мы будем играть — конкретной даты нет», — прокомментировал его слова Карпин.

Российская команда 27 марта проведет в Краснодаре товарищеский матч против сборной Никарагуа. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Затем подопечные Карпина 31-го числа сыграют против Мали в Санкт-Петербурге.