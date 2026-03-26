Камавинга могли обследовать не ту ногу после травмы в «Реале»

Медицинский штаб «Реала» мог допускать ошибки не только относительно лечения колена Килиана Мбаппе.

Напомним, у французского нападающего возникли проблемы с коленом после матча с «Сельтой» 7 декабря. Он пропустил ряд игр в январе и феврале.

Ранее французский журналист Даниэль Риоло заявил:

«Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего».

Испанский журналист COPE Мигель Анхель Диас подтвердил, что медики мадридского клуба обследовали правое колено форварда вместо левого.

Позднее Килиан заявил: «Информация о том, что мне обследовали не то колено, не соответствует действительности».

Однако, как сообщает L’Équipe со ссылкой несколько источников, это не первый подобный случай в «Мадриде».

Утверждается, что хавбеку Эдуардо Камавинга также ошибочно провели МРТ не той ноги во время травмы левой голени, полученной 3 декабря в Бильбао.

В результате четыре дня спустя француз уже был запасным в матче против «Сельты», а затем выбыл из строя на две недели.