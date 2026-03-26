Зидан возглавит сборную Франции

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан согласился возглавить сборную Франции.

По информации источника, между Зиданом и Федерацией футбола Франции (FFF) достигнуто устное соглашение.

Отмечается, что стороны могли сделать заявление еще зимой, однако отложили публичное подтверждение до сих пор из уважения к действующему наставнику Дидье Дешаму. В ряде публикаций также указывается, что в национальную команду в качестве членов тренерского штаба Зидан намерен привлечь Давида Беттони и Хамида Мсаиди — специалистов, с которыми он работал в «Реале».

В тренерской биографии Зинедина Зидана в качестве тренера мадридского клуба значатся несколько титулов: два чемпионства Испании, два выигрыша Суперкубка страны и три победы в Лиге чемпионов.

Франция занимает третье место в рейтинге ФИФА. Национальная команда является действующим серебряным призером чемпионата мира.