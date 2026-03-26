Мор объяснил, почему считает Тюкавина основным нападающим сборной

Мор считает Тюкавина лучшим форвардом сборной: «Видно, что восстановился от травмы, набрал хорошую форму»
Эдуард Мор рассказал, почему считает Константина Тюкавина из «Динамо» основным нападающим сборной России.
Команда Валерия Карпина проведет товарищеские матчи с Никарагуа (27 марта) и Мали (31 марта).
«Если бы я был главным тренером сборной, я бы в стартовый состав поставил Тюкавина. Видно, что Константин уже восстановился от полученной травмы, набрал хорошую форму, уже успел забить «Ростову». В целом он смотрится на футбольном поле очень хорошо. На мой взгляд, именно Тюкавин сейчас наш лучший нападающий», — сказал бывший футболист «Спартака».
