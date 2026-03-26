Три игрока не принимали участия в тренировке "Зенита"

Несколько футболистом отсутствуют на занятии сине-бело-голубых перед товарищеским матчем.

© Rusfootball

Как сообщает источник, защитник Арсен Адамов, полузащитник Вендел и нападающий Джон Дуран отсутствовали на открытой тренировке "Зенита" перед товарищеской игрой против "Кайрата".

По информации пресс?службы петербуржцев, ряд футболистов получили отдых по согласованию с тренерским штабом команды.

Матч между "Зенитом" и "Кайратом" состоится в эту субботу, 28 марта. Встреча пройдет в Санкт?Петербурге на "Газпром Арене", начало запланировано на 19:00 по московскому времени.