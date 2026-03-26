Полузащитник «Спартака» предложил отменить VAR

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов предложил отказаться от использования системы видеопросмотра в футболе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Стал ли VAR меньше вмешиваться? Пусть он вообще не вмешивается — будет самый зрелищный футбол», — заявил Литвинов.

22 марта «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Ливай Гарсия с передачи Эсекьеля Барко на 18-й минуте, второй гол красно-белых оформил Руслан Литвинов.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на шестой строчке, имея в активе 38 баллов. В следующем туре РПЛ, который будет сыгран уже после паузы на матчи сборных, «Спартак» 5 апреля на своем стадионе примет московский «Локомотив», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.