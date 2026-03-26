Тюкавин может уехать в Европу

Алексей Сафонов, агент форварда "Динамо" Константина Тюкавина, прокомментировал будущее игрока сборной России.

"Будет конкретика — будем говорить. Пока конкретики нет. Конкретика — это когда в клуб приходит предложение. А диалоги по возможному трансферу Кости в Европу постоянно ведутся. Того же Барбозу я хорошо знаю — можете передать ему привет. Но я не обсуждаю слухи. Допускаю, что летом Костя может уехать в Европу. В контракте есть сумма отступных. Если "Динамо" все устроит, будет хороший клуб, а не какой-то середняк, Костя готов", - сказал Сафонов.

Ранее португальский агент Паулу Барбоза сообщил об интересе к российскому нападающему московского "Динамо" Константину Тюкавину со стороны клубов из топ-чемпионатов.

Тюкавин - воспитанник Академии бело-голубых и выступает за основную команду с 2021 года. В мае прошлого года футболист сборной России продлил контракт с клубом до конца июня 2030-го. В нынешнем сезоне 23-летний центрфорвард забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач на партнеров. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.