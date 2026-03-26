ФИФА отменила бронирование порядка 80% гостиничных номеров перед ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила бронирование порядка 70-80% гостиничных номеров в Ванкувере и Торонто, зарезервированных для чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщила канадская газета The Globe and Mail со ссылкой на глав ассоциаций отелей этих городов.

Как отметил глава Ассоциации отелей Ванкувера Пол Хоус, подобные отмены брони гостиничных номеров перед крупными соревнованиями "являются стандартной практикой" из-за корректировки организаторами квот, но "в данном случае объем отмен выше, чем ожидалось". Президент Ассоциации отелей Торонто Сара Энгел сообщила, что "все [отельеры] недовольны таким решением [ФИФА]". Однако и Хоус, и Энгел уверены, что высвободившиеся номера не пропадут и будут раскуплены туристами, так как и в Ванкувере, и в Торонто в июне-июле всегда "высокий сезон".

Ранее газета The Independent сообщила, что ФИФА отменила бронирование 2 тыс. гостиничных номеров в Филадельфии и 800 номеров в Мехико, зарезервированных для чемпионата мира по футболу 2026 года.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.