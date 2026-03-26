Семак рассказал об адаптации Дурана в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об адаптации колумбийского форварда Джона Дурана в петербургском клубе. Он пополнил стан сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно, перейдя на правах аренды из саудовского «Аль-Насра».

«Мне кажется, Дурана подписали, чтобы была конкуренция в атакующей группе после ухода Кассьерры. К сожалению, выбор летом у нас был небольшой. Ждём, когда он адаптируется. Это талантливый игрок. Всем непросто в нашем чемпионате, тому же Джону Джону тоже. Мы ждём и верим, что Дуран нам поможет», — передаёт слова Сергея Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.