В "Балтике" оценили идею провести поединок между Талалаевым и Челестини

Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев победил бы наставника московского ЦСКА Фабио Челестини в потенциальном боксерском поединке. Такое мнение в интервью ТАСС высказал куратор спортивного направления госкорпорации "Ростех", председатель попечительского совета калининградского клуба Илья Мясников.

"А вы бы на кого поставили? Тоннаж [удара Талалаева] посерьезнее. Я думаю, мы спокойно поставили бы на Андрея Викторовича и выиграли бы", - сказал Мясников, отметив, что на такой поединок можно было бы собрать полный стадион.

Ранее ТАСС сообщал, что Талалаев и Челестини стали участниками потасовки во время матча "Балтика" - ЦСКА, который завершился победой калининградского клуба со счетом 1:0. Оба тренера были удалены.

Позднее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Талалаева на четыре матча за препятствование возобновлению игры командой соперника и оскорбительное поведение в отношении представителей ЦСКА. Наставник "Балтики" показал неприличный жест и выбил мяч на трибуны, помешав игрокам ЦСКА быстро возобновить игру. Также Талалаев получил штраф в размере 300 тыс. рублей.