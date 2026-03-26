Ловчев сомневается в сборной России

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что не уверен в победе сборной России в матчах с Никарагуа и Мали.

Команда Валерия Карпина в рамках BetBoom матчей сыграет с Никарагуа 27 марта в Краснодаре, с Мали – 31 марта в Санкт‑Петербурге.

– Как человек, который более 60 лет в футболе, столько игр сыграл за сборную, конечно, буду смотреть ближайшие матчи. Понятно, что что‑то не нравится, мы отстранены, но играть все равно надо при всех делах. Есть рейтинги, нужно не пропадать. Все равно нас разбанят – никуда не денутся. Разве нужно сейчас просто взять и закрыться? Нас все равно вернут, а играть надо.

– Уверены, что наша сборная обыграет Никарагуа и Мали?

– Не уверен. В нашу сборную во всем не особо верю. В тех, кого вызывают, тоже. Наша команда отстранена уже четыре года, и все это время вызываются новые игроки и нам говорят, что это просмотр. Просмотр к чему? Это главная команда страны, сборная. Она должна выходить и показывать свою силу в спорте. Недавно мы видели наших паралимпийцев – просто красавцы ребята, сражались за страну! И футболисты тоже должны сражаться. Да, я смотрю на результаты, где разгромы по 9:0, по 5:0. Но игра команды далека от идеала, – сказал Ловчев.