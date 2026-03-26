Комментатор Орлов похвалил полузащитника «Зенита»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался об игре вингера «Зенита» Луиса Энрике в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Команды встретились на домашнем поле бело-голубых в Москве. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу петербургской команды.

«Луис Энрике был очень полезен. Обратите внимание, как он действовал в обороне, как помогал, как боролся за мяч. Ну и в атаке он участвовал в развитии. В этом матче он был очень полезен для «Зенита», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» нанёс «Динамо» первое поражение в весенней части Мир РПЛ.