В "Ахмате" рассказали о восстановлении защитника

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о самочувствии защитника Мирослава Богосаваца.

"Состояние у него удовлетворительное. Как только доктора разрешат, он приступит к тренировкам. Врачи его проверят еще раз и тогда дадут допуск. Торопиться мы не будем", - цитирует Айдамирова "СЭ".

Напомним, Мирослав Богосавац получивл черепно-мозговую травму во втором тайме матча 22-го тура РПЛ против "Ростова" (1:0). Игрок был экстренно доставлен в больницу, где ему зашили рванную рану губы и подбородка. Доктора диагностировали у Богосаваца легкое сотрясение. Сообщалось, что медикаментозное лечение защитника займет 7-10 дней.