Защитник сборной Англии переподпишет контракт с «Манчестер Юнайтед»

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр в ближайшее время подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail. По информации издания, новое соглашение будет рассчитанно на год, с возможностью пролонгации ещё на сезон. Ранее футболист прокомментировал ход переговоров.

«Думаю, мы придем к соглашению, которое будет наилучшим для клуба и для меня. Считаю, что ситуация разрешится скоро, независимо от того, останусь я или уйду. Но вопрос решится довольно скоро. Да, я люблю этот клуб. Но это должно быть правильно и для меня, и для команды. Я не хочу оставаться здесь из сентиментальных соображений. Я хочу остаться, потому что хочу быть здесь, а клуб хочет, чтобы я двигал его вперёд, и они чувствуют, что я могу сыграть важную роль. Если так, то я уверен, что мы сядем и всё обсудим», – приводит слова Магуайра издание.

В нынешнем сезоне защитник «красных дьяволов» провёл 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.