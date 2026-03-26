Ловчев прокомментировал желание Абаскаля вернуться в Россию

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с «Матч ТВ» прокомментировал желание экс‑тренера «красно‑белых» Гильермо Абаскаля вернуться в Россию.

Ранее Абаскаль заявил «Матч ТВ» о готовности вернуться к работе в России. Во вторник стало известно, что руководство мексиканского «Атлетико Сан‑Луис» по взаимному согласию сторон расторгло контракт с испанским специалистом.

— Абаскаль заявил, что хочет вернуться в РПЛ. Верите в его возвращение?

— Не знаю. В «Спартаке» могут сделать что угодно. Не знаю, кто там принимает решения. Я знал Симоняна и Старостина, которые помогают «Спартаку», но кто сейчас там принимает решения — не знаю. Я уверен, что такие тренеры как Черчесов, Аленичев, Юран — они подходят «Спартаку» лучше, — сказал Ловчев «Матч ТВ».

Ранее 36‑летний Абаскаль возглавлял швейцарские «Кьяссо», «Лугано» и «Базель», итальянский «Асколи», греческий «Волос», московский «Спартак» и испанскую «Гранаду».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.