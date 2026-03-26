Карпина обвинили в неуважении к болельщикам

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров обвинил главного тренера национальной команды Валерия Карпина в неуважении к болельщикам.

"У меня вопрос к тренерам — вы не можете определиться с игроками или вам не хватает РПЛ, чтобы просмотреть футболистов? В штабе вроде хватает человек, на каждом матче присутствуют. Зачем 30-40 человек? Люди хотят видеть сильную команду и 20 лучших игроков страны! А вызов в сборную России 30 футболистов — это неуважение Карпина к болельщикам", - сказал Быстров.

20 марта был опубликован итоговый состав сборной России на мартовские учебно-тренировочные сборы. В финальный список вошел 31 футболист.

В рамках сборов российская национальная команда проведет два товарищеских матча. В пятницу, 27 марта, подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Никарагуа. Игра пройдет в Краснодаре и начнется в 19:30 по московскому времени. Во вторник, 31 марта, россияне примут в Санкт-Петербурге Мали. Начало - в 20:00 по Москве.