Сборная России назвала капитана на предстоящий матч с Никарагуа

Матвей Сафонов будет капитаном национальной команды России в предстоящем товарищеском матче со сборной Никарагуа.

© Чемпионат.com

«Возвращение туда, где всё началось. Уже завтра снова увидим Матвея Сафонова на поле стадиона в родном Краснодаре, но уже как капитана сборной России! Приходите поддержать наших парней», — написано на официальной странице сборной России в телеграм-канале.

Товарищеский матч сборной России с Никарагуа состоится в пятницу, 27 марта. Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. На товарищеском матче между сборными России и Никарагуа будет работать судейская бригада из Узбекистана.