Агент Захаряна отреагировал на решение Карпина не вызывать игрока в сборную

Агент Захаряна о невызове Арсена в сборную: «Значит Карпин считает, что футболисты «Балтики» и «Ростова» сильнее игрока «Реал Сосьедад»
Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о непопадании футболиста в окончательный список сборной России на мартовский сбор.
«Наверное, Арсен расстроился, что не попал в окончательный список сборной России. Если Карпин не вызывает Захаряна, значит главный тренер сборной считает, что футболисты «Балтики» и «Ростова» сильнее игрока «Реал Сосьедад». Это решение Валерия Георгиевича. Арсен сейчас сконцентрирован на успешной игре за клуб. Впереди финал Кубка Испании», – сказал Голубин.
27 числа сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 числа примет на «Газпром Арене» Мали.
