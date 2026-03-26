Выяснилось, какой клуб получил больше всего выгоды от использования VAR

В матчах 22 туров чемпионата России-2025/26 произошло 119 вмешательств видеоассистентов в действия судей, информирует источник.

Первоначальные решения судейских бригад изменялись в 111 случаях.

Чаще всего это происходило в играх с участием «Спартака», «Акрона» и «Ростова» — по 20 раз. Красно-белые (13 раз) страдали от изменения вердиктов арбитров больше всего. По 10 раз решения рефери меняли ход матча следующих клубов: махачкалинского «Динамо», «Ростова» и «Локомотива». Самый худший баланс у команды из Дагестана.

Главную пользу от использования ВАР-технологии получил «Оренбург» — в 14 случаях итоговые вердикты оказывались в его пользу.

Примечательно, что Станислав Поройков - сын Алексея Поройкова, который является техническим директором ВАР-проекта в российском футболе - играет, именно за команду из Оренбурга.