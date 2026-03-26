Тюкавин и Кисляк отправились на рыбалку перед матчем сборной России

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин записал видео с рыбалки вместе с полузащитником ЦСКА и партнёром по национальной команде Матвеем Кисляком.

В ближайшее время сборная России сыграет товарищеские матчи с Никарагуа и Мали. Встречи пройдут 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне Константин Тюкавин провёл 21 игру за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. Матвей Кисляк выходил на поле за ЦСКА в 33 встречах. На его счету шесть мячей и шесть ассистов. Оба игрока входят в пятёрку самых дорогих российских футболистов по версии Transfermarkt.