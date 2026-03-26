Игрок «Манчестер Юнайтед» интересен двум американским клубам

«Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси», помимо «Аль-Иттихада», заинтересованы в подписании Каземиро, сообщает ESPN.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» объявил, что покинет клуб после истечения контракта 30 июня.

Ранее появилась информация, что 34-летним игроком интересуется саудовский «Аль-Иттихад».

«Майами» и «Гэлакси» входят в число клубов, которые связывались с Каземиро в последние дни, хотя официальных предложений пока не поступало, подтвердили источники ESPN Brazil Фелипе Силве и Педро Иво Алмейде.

Однако обе команды могут столкнуться с трудностями при заключение сделки, поскольку у них уже заполнены все соответствующие места в составе.