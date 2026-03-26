Игрок «Манчестер Юнайтед» интересен двум американским клубам

Каземиро интересен «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Оба клуба связывались с хавбеком «МЮ» (ESPN)
«Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси», помимо «Аль-Иттихада», заинтересованы в подписании Каземиро, сообщает ESPN.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» объявил, что покинет клуб после истечения контракта 30 июня.
Ранее появилась информация, что 34-летним игроком интересуется саудовский «Аль-Иттихад».
«Майами» и «Гэлакси» входят в число клубов, которые связывались с Каземиро в последние дни, хотя официальных предложений пока не поступало, подтвердили источники ESPN Brazil Фелипе Силве и Педро Иво Алмейде.
Однако обе команды могут столкнуться с трудностями при заключение сделки, поскольку у них уже заполнены все соответствующие места в составе.
Каземиро интересен «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Оба клуба связывались с хавбеком «МЮ» (ESPN)
Политик Бертран о переносе матча с «ПСЖ»: «Ланс» защищал спортивную справедливость, это самый важный матч сезона для клубов. Лига 1, футбол и фанаты заслуживали лучшего»
Мбаппе звонил Пересу в начале марта и сказал, что больше не хочет наблюдаться у врачей «Реала». Сообщалось, что клуб обследовал не то колено у форварда (L’Équipe)
Каземиро интересен «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Оба клуба связывались с хавбеком «МЮ» (ESPN)