Букмекеры оценили вероятность завершения карьер Роналду и Месси в 2026 году

Букмекеры оценили вероятность завершения карьеры 40-летнего нападающего саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Кришитиану Роналду в 2026 году, сообщает Sports.

© Lenta.ru

Специалисты не верят в то, что это произойдет. На событие можно сделать ставку с коэффициентом 4,70.

Еще ниже букмекеры оценивают вероятность завершения карьеры в 2026 году 38-летним форвардом «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелем Месси. На это событие принимаются ставки с коэффициентом 9,00.

В октябре прошлого года Роналду высказался о завершении карьеры.